Москва оптимизирует закупочные процессы с помощью цифровых сервисов

Москва внедрила в закупки цифровые инструменты для экспертизы цен, позволяющие заказчикам находить подходящих поставщиков и формировать обоснованные цены для заключения контрактов, рассказал первый замглавы департамента экономической политики и развития города Москвы Александр Сибрин на III Всероссийской конференции в сфере закупок в Сочи.



По его словам, цифровые сервисы обеспечивают более быстрое планирование и согласование закупок, снижают трудозатраты специалистов и минимизируют рутинные операции. Сибрин подчеркнул, что эффективность проведения закупок растет благодаря цифровой экспертизе.



Реестр контрактов является одним из цифровых сервисов, внедренных столицей. Этот реестр представляет из себя базу, содержащую информацию о действующих и исполненных без штрафов контрактах за последние два года. Кроме того, есть сервис по автоматизированному запросу коммерческих предложений. С его помощью заказчик может подобрать потенциальных поставщиков из числа победителей или участников торгов в схожих закупках.



Также в Москве заработал пилотный проект, помогающий медучреждениям закупать лекарства по обоснованным ценами. В проекте принимают участие 50 учреждений здравоохранения столицы. Планируется, что в будущем все закупки лекарственных препаратов в Москве будут проводиться с помощью цифровой экспертизы цен. Подобный метод закупки лекарств можно будет расширить и на другие сферы.

Таким образом, благодаря цифровой экспертизе повышается эффективность проведения закупок, снижаются трудозатраты специалистов, а также минимизируется вероятность субъективного влияния на цену товара, отметил Александр Сибрин.

