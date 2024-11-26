Москва лидирует в ренкинге регионов по достижению целей устойчивого развития ООН

Москва заняла лидирующую позицию в ренкинге российских регионов по показателям достижения Целей устойчивого развития ООН в третий раз подряд. Перечень был составлен Центром устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО.

Был проведен анализ 130 показателей официальной статистики Росстата, в частности, таких, как «Качественное образование», «Хорошее здоровье и благополучие», «Достойная работа и экономический рост», «Гендерное равенство», «Устойчивые города и населенные пункты», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Борьба с изменением климата» и иные. Показатели оценки сгруппировали в четыре кластера: институциональный, экологический, экономический и социальный.

По словам заммэра столицы, главы Департамента экономической политики и развития города Москвы Марии Багреевой, в части устойчивого развития столица составляет конкуренцию не только российским, но и мировым мегаполисам. Так, 96% программного бюджета Москвы соответствуют Целям устойчивого развития, ожидается, что в 2025 году этот показатель увеличится до 97%. При этом каждая столичная государственная программа соответствует одной или нескольким целям, например, 44% программного бюджета текущего года соответствует Цели устойчивого развития «Города и населенные пункты».

Кроме того, по мнению авторов ренкинга, в Москве улучшилась динамика по достижению Целей устойчивого развития «Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех» и «Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех». По семи Целям устойчивого развития город входит в ТОП-10 российских регионов.

Багреева отметила уверенное движение столицы по пути устойчивого развития, причем эта тенденция признана не только в России, но и на международном уровне. Руководитель департамента отметила готовность Москвы поделиться опытом и передовыми практиками в сфере устойчивого развития. Она пригласила к сотрудничеству представителей регионов России.

