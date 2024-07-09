Москва и ведущий представитель отрасли займутся развитием микроэлектроники РФ

Московское правительство в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» подписало соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших российских производителей микроэлектроники «Микрон»: будет создан испытательный центр электронной компонентной базы и испытательная лаборатория химических материалов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов отметил, что столица уделяет особое внимание микроэлектронике. В частности, в конце 2022 года был создан кластер микроэлектроники и фотоники, который сегодня объединяет около 60 ведущих производителей.

По словам Гарбузова, в рамках сотрудничества с «Микрон» в ОЭЗ «Технополис Москва» появятся лаборатория химического анализа сверхчистых материалов и центр коллективного пользования, который объединит бюро квалификации электронной компонентной базы. Планируется, что центр коллективного пользования (ЦКП) расположится на площадке «Алабушево».

В испытательном центре электронной компонентной базы будут проводить испытания на механические и климатические воздействия, электромагнитную совместимость, а также измерения электрических параметров микросхем и физико-технический анализ. Председатель совета директоров АО «Микрон» Илья Иванцов отметил, что будет создан полноценный центр испытаний электронной компонентной базы для целого ряда отраслей промышленности. По его словам, наряду с опытом ведущих научно-исследовательских институтов, будет задействована экспертиза «Микрона».

Так, с помощью испытательной лаборатории химических материалов можно будет подготавливать специальную тару для работы с разными материалами, а также проводить соответствующие количественные и качественные анализы чистоты и состава образцов. Потребителями высокотехнологичных решений и продукции ЦКП станут, в частности, производители фармацевтики, автомобилестроения, фотоники, отрасли беспилотных авиасистем и химической промышленности.

Сегодня на территории Москвы функционирует свыше 60 предприятий отрасли, на которых производят микросхемы, смарт-карты и другие высокотехнологичные изделия. Большинство из них расположены в Зеленограде, который считается центром микроэлектронной промышленности.

