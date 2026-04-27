Москва и ООН-Хабитат заключили соглашение о подготовке обзора достижения городом ЦУР ООН
Столица запланировала подготовку Добровольного местного обзора достижения городом целей устойчивого развития (ЦУР). Работа будет вестись при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), соответствующее соглашение подписали на встрече делегаций Правительства Москвы и делегации ООН-Хабитат, возглавляемой директором регионального офиса по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфаном Али.
«Мы внимательно следим за инициативами ООН-Хабитат и рассматриваем их как важные инструменты распространения эффективных городских решений и взаимного обучения городов. Подписанное сегодня соглашение является результатом нашей длительной совместной работы», — сообщила в ходе встречи заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она отметила, что качество жизни жителей столицы и долгосрочное устойчивое развитие мегаполиса является приоритетом для правительства Москвы, а все 13 государственных программ города направлены на достижение сразу нескольких целей ЦУР. Багреева добавила, что Добровольный местный обзор — это важный инструмент, который помогает определить точки роста для усиления работы на различных направлениях. По ее слова, 97% расходов бюджета города были приняты в соответствие с задачами ЦУР ООН.
Добровольный местный обзор — это признанный ООН формат отчета городов о прогрессе в достижении 17 целей устойчивого развития. Он продемонстрирует международному сообществу результаты, которых достигла Москва благодаря системной работе правительства столицы во всех сферах жизни общества от здравоохранения и образования до транспорта, экологии и инфраструктуры.
Столица активно принимает участие в глобальной дискуссии об устойчивом развитии городов, а также в международных проектах под эгидой ООН. Помимо этого, город проводит собственные исследования по выявлению и популяризации лучших городских практик развития. В частности, Москва подготовила глобальные исследования по темам «Тренды развития городов мира» и «Климатическая повестка городов» по крупнейшим мегаполисам мира, стран БРИКС и городам-полумиллионникам России.
Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАХ.
