Москва и «Мосэнерго» подписали новое соглашение о сотрудничестве

Правительство Москвы и ПАО «Мосэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, сообщила заммера столицы и глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В рамках сотрудничества правительство Москвы и «Мосэнерго» планируют разработку совместных инициатив по достижению целей устойчивого развития, улучшению системы подготовки и повышения квалификации сотрудников столичных организаций», – пояснила она.

В ПАО «Мосэнерго» уже предприняли ряд мер, которые позволят сократить выбросы парниковых газов в атмосферу города. Среди них совместная модернизация производственных мощностей и замена оборудования на действующих ТЭЦ.

Как сообщил управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко, предприятие заинтересовано в устойчивом развитии города для улучшения качества жизни его жителей.

Правительство Москвы ранее уже сотрудничало с «Мосэнерго» в рамках аналитического взаимодействия и подготовки совместных заявок на крупные международные премии в сфере устойчивого развития городов.

