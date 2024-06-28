Москва и «Мосэнерго» подписали новое соглашение о сотрудничестве
Правительство Москвы и ПАО «Мосэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, сообщила заммера столицы и глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«В рамках сотрудничества правительство Москвы и «Мосэнерго» планируют разработку совместных инициатив по достижению целей устойчивого развития, улучшению системы подготовки и повышения квалификации сотрудников столичных организаций», – пояснила она.
В ПАО «Мосэнерго» уже предприняли ряд мер, которые позволят сократить выбросы парниковых газов в атмосферу города. Среди них совместная модернизация производственных мощностей и замена оборудования на действующих ТЭЦ.
Как сообщил управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко, предприятие заинтересовано в устойчивом развитии города для улучшения качества жизни его жителей.
Правительство Москвы ранее уже сотрудничало с «Мосэнерго» в рамках аналитического взаимодействия и подготовки совместных заявок на крупные международные премии в сфере устойчивого развития городов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили о навязанных россиянам Западом ценностях личного успеха и карьеры
- В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом
- Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у побережья Перу
- Вратарь сборной Сербии подрался с болельщиком перед игрой на Евро-2024
- СМИ: Демократы начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом после дебатов
- Умер композитор Александр Кнайфель
- Минобороны Боливии: Визит президента в Россию стал поводом для попытки переворота
- Под Тамбовом после атаки беспилотника загорелась нефтебаза
- Две трети зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
- Саммит ЕС не утвердил меры по выделению Киеву $50 млрд за счет активов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru