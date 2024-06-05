Москва и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение по кредитованию промпредприятий
Договор, улучшающий условия получения кредитования для столичных промпредприятий, заключила Москва с Банком ДОМ.РФ в рамках ХХVII ПМЭФ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными», – пояснил глава департамента.
Глава правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко отметил, что этот договор поможет повысить доступность долгосрочного банковского кредитования для компаний Москвы.
Льготные инвестиционные кредиты и займы для столичных промышленных предприятий выдает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Его гендиректор Андрей Попов напомнил, что фонд оказывает поддержку различным промпредприятиям столицы в виде компенсации по инвестиционным кредитам.
«Благодаря ей производители получают возможность привлекать деньги по выгодным условиям и вкладывать их в собственное развитие, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции», – добавил Попов.
Компаниям для получения средств по льготной ставке, необходимо предварительно заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается соглашение о финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту.
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