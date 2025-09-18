Московскому району Лефортово пообещали масштабные преобразования

Один из старейших районов Москвы - Лефортово - рассматривается экспертами как перспективная площадка для нового строительства. Многие промышленные предприятия, размещенные там, уже прекратили свою работу, освободив значительные площади. Специалисты уверены в том, что реорганизация бывших промышленных зон способна стать главным драйвером развития всего района.

«Неиспользуемые территории могут превратиться в востребованные кластеры с жильём, общественными пространствами и культурными центрами», — считает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

По его словам, наполнение таких площадок новыми функциями позволит модернизировать город и удовлетворить запросы жителей.

В числе наиболее перспективных сценариев развития района – формирование культурно-креативных кластеров, развитие общественных пространств и многофункциональной жилой застройки.

Председатель Московского центра урбанистики «Город» Алексей Расходчиков отметил, что соседство с такими культурными и общественными центрами, как «Винзавод» и «Артплей», притягивает творческих и креативных людей, создает среду для новых проектов и точек притяжения в масштабах всей столицы.

Урбанисты подчёркивают, что при наличии комплексного подхода район способен превратиться в современный центр с развитой жилой, культурной и рекреационной инфраструктурой, сохранив при этом уникальное историческое наследие.

