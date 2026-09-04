Московскому бизнесу расскажут о финансовых инструментах для развития

24 сентября в Цифровом деловом пространстве Москвы пройдёт форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса». Мероприятие организует Комплекс экономической политики Москвы в рамках Московского финансового форума.

На форуме столичным предпринимателям расскажут о финансовых мерах поддержки от Правительства Москвы, а также о том, как с помощью банковских и небанковских инструментов решать операционные, инвестиционные и антикризисные задачи. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Привлечение финансирования является одной из ключевых задач современного бизнеса. Сегодня, когда доступ к заемному капиталу затруднен, московским предпринимателям важно иметь максимально полную информацию о доступных банковских и небанковских финансовых услугах и о том, как их можно использовать в текущей деятельности и в инвестиционных и антикризисных целях», - указала Багреева.

Форум как раз призван закрыть этот информационный пробел: участники смогут из первых рук — от банков, лизинговых, факторинговых, страховых и управляющих компаний — узнать, как применять те или иные инструменты в своей работе.

Программа включает пленарное заседание «Больше чем банк. Финансовая экосистема для бизнеса» и пять тематических сессий, посвящённых ключевым направлениям: лизингу, страхованию, факторингу, управлению капиталом и банковским решениям. Среди спикеров — представители столичного правительства, крупнейших банков, компаний, предоставляющих небанковские финансовые услуги, а также отраслевых ассоциаций.

К участию приглашают предпринимателей и представителей бизнеса всех масштабов — от малого до крупного — из любых отраслей экономики Москвы. Как отметила Багреева, форум станет площадкой для прямого диалога между государством, рынком и бизнесом. Он поможет компаниям оценить плюсы, минусы и стоимость разных решений и подобрать инструменты, которые лучше всего соответствуют их финансовой стратегии.

Участие в форуме бесплатное. Узнать подробности о программе, зарегистрироваться или оформить аккредитацию для СМИ можно на сайте http://finrost.moscow.

