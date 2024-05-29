Московский производитель закупил новое оборудование благодаря поддержке города

Московская компания модернизировала производства благодаря льготному инвесткредиту, полученному при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Производитель упаковки закупил две производственные машины. Для этого Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства субсидировал процентную ставку по кредиту, а компания смогла привлечь льготный инвестиционный кредит на сумму в 100 миллионов рублей», — пояснил он.

По словам Овчинского, программа льготного кредитования доступная предприятиям столицы с 2022 года. Производитель «Ламбумиз» присутствует на рынке более 50 лет, разрабатывая упаковочную продукцию. Новые станки позволят предприятию выпускать один из видов экологичной упаковки - импортозамещенные бутылки Tetra Top для йогуртов, молока и прочих напитки.

Как рассказал генеральный директор компании Александр Абалаков, в «Ламбумиз» рассчитывают, что городская поддержка поможет выйти на новые успешные показатели.

«В 2023 году мы стали лидерами по выпуску коробок Gable Top – это самая популярная тара для молочных продуктов. Планируем добиться высоких показателей и по другим направлениям в 2024 году», — пояснил он.

В Москве по поручению мэра города Сергея Собянина действует ряд мер, повышающих инвестиционную привлекательность для отечественных производителей. Столичным компаниям доступно более чем 20 системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии. На данный момент в Москве функционирует более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.

