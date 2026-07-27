Московский курс «Свое дело: новый уровень» стал частью программы «Креативный код. Россия»

Дистанционный курс «Свое дело: новый уровень» стал частью трека «Бережливые технологии» в рамках национальной программы «Креативный код. Россия», нацеленной на развитие малого и среднего предпринимательства. Программа даёт бизнесменам из разных уголков страны доступ к прикладным методикам — они позволяют эффективнее выстраивать рабочие процессы и наращивать доходность.

По словам заместителя Министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, Москва создаёт оригинальные обучающие решения для предпринимателей, причём их тематика совпадает с ключевыми приоритетами Минэкономразвития: рост производительности, освоение бережливых подходов, укрепление управленческих навыков.

«Мы благодарны Правительству Москвы за то, что этот трек стал доступен не только столичным предпринимателям. Уже сейчас мы видим позитивные отклики на этот модуль от подавших заявку на участие в программе “Креативный код. Россия”. Это подтверждает, что такие практики востребованы предпринимателями и помогают им находить новые точки роста для своего бизнеса», — отметила Илюшникова

Разработчиками курса выступили Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития, АНО «Мосстратегия» и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Как рассказала заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, обучение по программе «Свое дело: новый уровень» уже завершили более 800 предпринимателей из столицы. Курс раскрывает основы бережливого производства, помогает научиться находить узкие места в работе и выстраивать более рациональные бизнес‑процессы. В его основе — подходы федерального проекта «Производительность труда», чья результативность подтверждена практикой на предприятиях Москвы.

«Теперь этот опыт будет масштабирован на всероссийском уровне: курс вошел в национальную программу «Креативный код. Россия» и стал доступен бизнесу в других регионах страны», — отметила Багреева.

Программа ориентирована на владельцев бизнеса, которые стремятся повысить результативность своей компании за счёт совершенствования внутренних процессов. Её содержание специально адаптировано для нужд малого и среднего бизнеса.

АНО «Мосстратегия» - подведомственная организация Департамента экономической политики и развития города, которая реализует в столице федпроект «Производительность труда». ГБУ «Малый бизнес Москвы» - подведомственное учреждение Департамента предпринимательства и инновационного развития, которое помогает людям открывать и развивать свое дело в городе.

