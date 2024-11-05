Московский книжный магазин отправил гуманитарную посылку для участников СВО
Московский клубный книжный магазин направил гуманитарный груз для участников спецоперации.
Ранее бойцы, проходящие лечение в госпитале в Севастополе попросили прислать им книги. Владелец магазина Максим Сурков откликнулся, за несколько дней собрав пять больших коробок из более ста разных изданий.
«Общеизвестно, что книги помогают при реабилитации, обладая сильным психотерапевтическим, целительным эффектом, — у военнослужащих должна быть психологическая поддержка», — заявил Сурков.
В передаче книг военнослужащим помогла Морская библиотека имени адмирала М.П. Лазарева в Севастополе. Сплоченная работа позволила бойцам спецоперации получить книги всего за две недели.
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