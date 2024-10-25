Московские заказчики заключили более 65 тысяч контрактов с региональными поставщиками

С января по сентябрь текущего года столичные заказчики подписали на Портале поставщиков 65,2 тысячи контрактов с региональными предпринимателями. Общая сумма сделок превысила 11,5 млрд рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, чаще всего заключались контракты на поставку медицинских и строительных товаров, средств связи, электроники и ИТ-ресурсов, оргтехники и бытовой техники. Также соглашения предусматривали оказание услуг по текущему ремонту сооружений и зданий и техобслуживанию оборудования. Все эти категории занимают порядка 40% от суммарного объема региональных закупок.

На Портале поставщиков зарегистрированы заказчики из 41 российского субъекта и более 350 тысяч поставщиков.

Как отметил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов, чаще всего в столичных закупках принимали участие представители бизнеса из Краснодарского края, Ярославской области, Свердловской области, Подмосковья и Санкт-Петербурга. На них приходится порядка 39 тысяч контрактов на общую сумму 6,9 млрд рублей за отчетный период, подчеркнул он.

