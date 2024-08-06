Московские строители подняли мост на 170 метров над землей

Мост весом 54,4 тонны поднят на высоту 170 метров над землей в жилом комплексе «Событие» в Раменках. «Парящий» мост установили на крыше 2 и 3 корпусов четвертого квартала ЖК. Он станет настоящим местом притяжения для жителей и будет включать в себя зоны для отдыха, работы и спорта, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Он станет так называемым небесным парком. Корпуса 1 и 2 соединят пешеходными переходами в зоне 26 этажа, на отметке 86,1 метра. А 2 и 3 корпуса свяжет парящий мост на уровне 27 этажа – это 94,2 метра в высоту», – уточнил Кузнецов.

Ранее он назвал проект компании Донстрой примером архитектурной амбиции столицы. До этого в России мост такого размера и веса так высоко ещё не поднимали. Строители запланировали подъем ещё 5 мостов весом более 50 и 90 тонн на «Событие». В работе будет использована технология подъёма пролёта, как для вантовых мостов во Владивостоке и Санкт-Петербурге. После изготовления всех деталей в цеху мосты, которые в будущем соединят башни комплекса, полностью соберут на земле и поднимут с помощью уникальных домкратов.

Четвертый квартал «Событие» состоит из трёх 50-этажных зданий, выполненных в футуристическом стиле. Его двор является продолжением архитектурной концепции всего проекта с эксклюзивными арт-объектами, местами где дети и взрослые смогут найти занятие по интересам. В проекте будет реализован «двор без машин», предусмотрен трехуровневый подземный паркинг с кладовыми.

