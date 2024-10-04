Московские специалисты восстанавливают медучреждения в Луганске и Донецке
Строители Москвы принимают участие в восстановлении многоквартирных домов, учреждений здравоохранения и образования, инженерных сетей на территории Луганска и Донецка в рамках соглашений между правительствами Москвы, ЛНР и ДНР.
В здании поликлиники 1985 года в Луганске специалисты отремонтируют инженерные коммуникации, поменяют системы вентиляции, электро- и водоснабжения. На объекте планируют установить современные системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. На данный момент завершен ремонт кровли, произведена замена окон. Также в здании сделали стяжку пола, восстановили фасады. Среди прочего в нем заменят и лифты.
В рамках восстановительных работ предусмотрено и благоустройство прилегающей территории. Специалисты намерены обновить дорожки, установить лавочки, разбить газон и высадить деревья.
Также строители Москвы в этом году принимают участие в восстановлении одной из крупнейших больниц Донбасса в Донецке. В здании 1950 года завершили укрепление несущих конструкций здания, залили новый фундамент, обустроили гидроизоляцию цокольного этажа, полностью заменили кровлю и окна. Работы на обоих объектах завершат до конца этого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru