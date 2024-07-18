Московские производители светотехники отгрузили продукцию на 5 млрд рублей
Более 130 московских предприятий занимаются выпуском электрооборудования в Москве, обеспечивая предприятия светотехнической продукцией, рассказал министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Изделия столичных светотехнических предприятий востребованы – их используют как в Москве, так и других регионах России», — отметил министр. По его словам, с января по май 2024 года было отгружено продукции на сумму свыше 5 млрд рублей, что на 31,7% больше, чем за тот же период прошлого года. «Заводы отрасли увеличивают объемы производства, реализуют масштабные проекты и выпускают на рынок инновационные решения», — подчеркнул Гарбузов.
В частности, завод ENERCOM создал промышленную систему управления освещением для производственных предприятий, объектов инфраструктуры и крупных складских комплексов. С ее помощью можно решить многие задачи по цифровизации и увеличить общую экономическую эффективность осветительного комплекса до 90%.
По словам гендиректора предприятия Сергея Стрельцова, использование данной системы создает высокоскоростную Mesh-сеть, которая не только управляет светильниками, но и помогает передавать различные данные. Помимо российских потребителей, разработка вызвала интерес у партнеров из Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, отметил он.
Кроме того, предприятие «БЛ БИО» занимается внедрением энергоэффективных технологий для выращивания ягодных, овощных и салатно-зеленых культур. В результате удалось почти вдвое увеличить урожайность многих культур, а также добиться почти троекратной экономии электроэнергии.
В Москве работают 4200 заводов, на них заняты 725 тысяч человек. При этом каждый год открываются около 100 малых и 40-50 средних и крупных предприятий. Им доступны более 20 системных мер поддержки от города.
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