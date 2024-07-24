Московские предприятия ежедневно производят более 35 тысяч предметов одежды, текстильная промышленность сегодня показывает одни из лучших темпы роста. О достижениях отрасли рассказал министр Правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в столице работает свыше 340 производств легкой промышленности, 135 из них выпускают одежду. Четыре тысячи человек на этих предприятиях делают костюмы, пиджаки, куртки, плащи, шорты, комбинезоны, платья, футболки и другие предметы гардероба. В сумме каждый день — более 35 тысяч изделий», - отметил он.

Например, ежедневно в столице производят 2,3 тысячи футболок, 3,8 тысячи спортивных костюмов, а также около 28,3 тысячи наименований спецодежды. За первые пять месяцев года предприятия смогли нарастить выпуск женской одежды на 46,8%.

По его словам, столичные компании стали расширяться после ухода иностранных брендов с российского рынка. Город со своей стороны предоставил необходимые антикризисные инструменты поддержки, которых сегодня насчитается более 20. Так, столичный центр «Моспром» помогает предприятиям находить новые рынки сбыта, а Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет субсидии и льготные займы. Резидентам особой экономической зоны «Технополис Москва» также доступны различные льготы и преференции.

