Московские предприниматели рассказали о помощи участникам спецоперации

Участники столичных фестивалей передают продукты собственного производства бойцам спецоперации России на Украине. В свою очередь Москва предоставляет возможность предпринимателям бесплатно демонстрировать в торговых шале свою продукцию —от мясных деликатесов до расписных пряников. Об этом сообщил портал mos.ru.

В частности, представитель сыроварни из Подольска Дан Янай заявил, что предприятие раз в несколько месяцев отправляет в зону СВО порядка 40 кг сыра. Он назвал помощь военнослужащим своим долгом и отметил, что в его семье есть военные. Сыроварня передает бойцам твердые и полутвердые сыры, например, качотта, манчего и монтазио, неприхотливые к условиям хранения.

Помогает военным и семейная пасека при поддержке благотворительного фонда из Тамбовской области— ее работники отправляют на фронт мед собственного производства. Индивидуальный предприниматель Елена Лазарева и ее брат собрали два куботейнера меда для первой посылки. В зону СВО работники передали мед сортов «цветочный», «луговой» и «разнотравье», а также лесной мед. Лазарева добавила, что ее семья состоит в благотворительных чатах Истринского района Подмосковья и собрала вещи для участников СВО по просьбе модераторов. Она подчеркнула, что пасека будет помогать бойцам столько, сколько потребуется.

