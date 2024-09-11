Московские предприниматели передали 4 млн рублей в поддержку бойцов СВО
Индивидуальные предприниматели столицы передали четыре миллиона рублей в качестве гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации на Украине.
Владельцы бизнеса часто отправляют средства на помощь российским военнослужащим на постоянной основе. Городские власти со своей стороны помогают предпринимателям реализовывать их продукцию, в частности предоставляют бесплатные места в торговых шале на фестивальных площадках в разных округах Москвы .
Например, предприниматель Артем Крехов, команда которого печет вафли, делает хот-доги и напитки, перечисляет средства на нужды военных на постоянной основе. Индивидуальный предприниматель Сергей Носиков, который продает лимонад и сладости, тоже оказывает финансовую помощь.
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