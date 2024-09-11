Московские предприниматели передали 4 млн рублей в поддержку бойцов СВО

Индивидуальные предприниматели столицы передали четыре миллиона рублей в качестве гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации на Украине.

Владельцы бизнеса часто отправляют средства на помощь российским военнослужащим на постоянной основе. Городские власти со своей стороны помогают предпринимателям реализовывать их продукцию, в частности предоставляют бесплатные места в торговых шале на фестивальных площадках в разных округах Москвы .

Например, предприниматель Артем Крехов, команда которого печет вафли, делает хот-доги и напитки, перечисляет средства на нужды военных на постоянной основе. Индивидуальный предприниматель Сергей Носиков, который продает лимонад и сладости, тоже оказывает финансовую помощь.

