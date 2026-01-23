Московские предприниматели отправляют бойцам СВО медикаменты и одежду
Предприниматели Москвы отправляют бойцам специальной военной операции медикаменты и одежду. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Многие представители бизнеса помогают военным с первых дней проведения СВО.
«Они передают... гуманитарные посылки со средствами для поддержания чистоты: гелями для душа, мылом, шампунями и многими другими необходимыми вещами. Нужны в зоне боевых действий и бинты, антисептики, лекарства», – указано в сообщении.
Так, владельцы магазина медицинской техники в районе Восточное Измайлово помогают бойцам с марта 2022 года. Они отправляли все необходимое в Донбасс, собирали грузы для военных госпиталей в Луганской Народной Республике. Ежемесячно сотрудники присылают жгуты, катетеры, бинты, кровоостанавливающие и ранозаживляющие повязки, холодильники и другие изделия в Ровеньки и Старобельск.
В свою очередь, владелец автосервиса-автомойки из Кунцева. отправил на фронт медикаменты. Сотрудники чайханы из района Люблино собрали 400 литров антисептика, бинты и 500 жгутов-турникетов для военных из отряда спецназначения Минобороны. Два магазина фиксированных цен и торговый центр в Обручевском районе передали большой груз 433-му мотострелковому полку - свыше 150 кг стирального порошка, 35 кг сухого чистящего средства, 12 литров средства для мытья посуды, 225 губок, 60 больших упаковок влажных салфеток. При этом клуб-ресторан в районе Метрогородок отправил бойцам несколько посылок с бритвенными наборами, гелями для душа, одеждой и автозапчастями.
С начала СВО владельцы магазинов, торговых центров, автосалонов и других заведений бытовых услуг, рестораторы Москвы отправляют в зону боевых действий гуманитарную помощь. Бойцы получают продукты длительного хранения, средства личной гигиены, сезонную одежду, медикаменты, строительные материалы и даже военную технику.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru