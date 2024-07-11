Московские пищевые предприятия увеличили оборот на 10%

Оборот предприятий пищевой промышленности Москвы за первые пять месяцев 2024 года составил свыше 319 млрд рублей. Об этом заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По словам вице-мэра, прирост оборота составил порядка 10%. На предприятия мясной промышленности приходится порядка 22% от суммарного объема, производителей молочной продукции — 14,7%, производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — 14%.

Без учета нефтегазового сектора доля пищевой промышленности за пять месяцев 2024 года составила порядка 11% в суммарном обороте столичных перерабатывающих производств (6,2% оборота пищевой промышленности России приходится на Москву).

В лидерах по приросту — мукомольные заводы и производители круп, изготовители напитков, производители молочной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Более 81% оборота (260 млрд рублей) дают крупные и средние предприятия (прирост на 10,4%).

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с января по май 2024 года производство продуктов питания выросло в Москве почти на 140% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Увеличивается и объем отгрузки. Предпринимателям в данной отрасли доступны более 20 антикризисных инструментов и мер поддержки по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

