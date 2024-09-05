Московские НКО оказывают помощь тысячам жителей приграничных территорий

Некоммерческие организации (НКО) оказывают помощь тысячам мирных жителей из приграничных районов, которым пришлось покинуть свои дома. Для вынужденных переселенцев организуют временное жилье, также в пострадавший регион регулярно передаются гуманитарные грузы.

«Вся страна объединилась для помощи жителям приграничных пострадавших территорий. Не остались в стороне и столичные НКО», — рассказала комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

С начала августа представители благотворительного фонда «Банк еды “Русь”» работают в Курске в объединенном гуманитарном штабе вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей и Общероссийским народным фронтом. Представители НКО отвечают за прием гуманитарных грузов со всей России, поставки которых осуществляются ежедневно. В общей сложности жителям приграничных регионов было передано более 810 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

Фонд «Старость в радость» в свою очередь помог размещению бабушек и дедушек в интернатах. Благотворители также закупили для пунктов временного размещения кровати, костыли, кресла-коляски, матрасы и многое другое. Дополнительно фонд ищет и оплачивает помощников по уходу.

Благотворительная организация «Детские деревни SOS» предоставляет семьям, вынужденно покинувшим свой дом, безопасное место для проживания. НКО в первую очередь оказывает поддержку многодетным родителям с приемными детьми, в шести детских деревнях SOS есть все условия для кризисного размещения любой семьи.

Помимо прочего международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» открыла срочный сбор средств и предметов первой необходимости для тех, кто остался в зоне вооруженного конфликта. Фонд поддержки военнослужащих «Офицеры границы» также оказывает всестороннюю помощь военным и жителям приграничных районов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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