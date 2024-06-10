Московские набережные стали новыми общественными пространствами

С 2010 по 2023 год специалисты привели в порядок более 68 километров московских набережных.

На данный момент вдоль Москвы-реки, Водоотводного канала, рек Яузы, Лихоборки и Сосенки, прудов и водохранилищ расположены десятки благоустроенных набережных. Они облицованы экологичными материалами. Дополнительно в подобных пространствах предусмотрены зоны отдыха, спортивные площадки и кафе.

По словам управляющего партнера девелоперской компании Ильи Фролова, когда-то набережные выполняли исключительно транспортную функцию, однако сегодня они преображаются в рекреационные пространства.

«Кремлевская набережная и парк “Зарядье”, Пушкинская набережная, набережная Северного речного вокзала стали культовым местом отдыха многих москвичей и гостей столицы», — сообщил он.

В свою очередь доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Иван Митин назвал набережные важным элементом образа города.

«Именно водные объекты наряду с зелеными территориями — один из главных факторов привлекательности московских районов. Панорама, которая открывается с набережной, — важный элемент, символизирующий простор, свободу, открытость», — добавил эксперт.

В 2024 году на городских набережных также пройдут концерты и мастер-классы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

