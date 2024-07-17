Московские компании нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии

В Москве с января по май 2024 года зафиксирован рост в обрабатывающей промышленности на 19,1 %, при том, что тот же показатель по стране составляет 8,8%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, только объём производства ювелирной продукции и бижутерии за первые пять месяцев этого года увеличился более чем в 1,3 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Глава департамента отметил, что к увеличению на 36,4 % объема выпуска ювелирных изделий и бижутерии привел уход с российского рынка многих брендов западных компаний.

«Объем отгруженной продукции за этот период оценивается более чем в 17,3 миллиарда рублей», – подчеркнул Гарбузов.

По итогам первых пяти месяцев 2024 года столичные предприятия изготовили на 200 тысяч больше единиц изделий из золота и их частей, что на 23,5% больше, чем в 2023 году. Объем выпуска изделий из прочих драгметаллов (не золота и серебра) вырос на 54,3%. по сравнению с этим же периодом 2023-го.

