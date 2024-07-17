Московские компании нарастили производство ювелирных изделий и бижутерии
В Москве с января по май 2024 года зафиксирован рост в обрабатывающей промышленности на 19,1 %, при том, что тот же показатель по стране составляет 8,8%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, только объём производства ювелирной продукции и бижутерии за первые пять месяцев этого года увеличился более чем в 1,3 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Глава департамента отметил, что к увеличению на 36,4 % объема выпуска ювелирных изделий и бижутерии привел уход с российского рынка многих брендов западных компаний.
«Объем отгруженной продукции за этот период оценивается более чем в 17,3 миллиарда рублей», – подчеркнул Гарбузов.
По итогам первых пяти месяцев 2024 года столичные предприятия изготовили на 200 тысяч больше единиц изделий из золота и их частей, что на 23,5% больше, чем в 2023 году. Объем выпуска изделий из прочих драгметаллов (не золота и серебра) вырос на 54,3%. по сравнению с этим же периодом 2023-го.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кронштадтскую часть парада в честь дня ВМФ отменили
- В США поступили в продажу кроссовки с фото Трампа после покушения
- В парке Галицкого в Краснодаре произошел пожар
- Польша начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией 1 августа
- Глава департамента ЖКХ Рыбинска задержан по обвинению в коррупции
- В Махачкале задержали замначальника управления МВД РФ на транспорте Мурзаева
- В Севастополе ввели график временного отключения электричества
- Матвиенко призналась, что ее пытались обмануть мошенники
- В Греции россиянина задержали по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов
- Блогер из Дагестана осквернил православный крест и оскорбил верующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru