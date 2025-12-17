Московские экспортеры выбрали приоритетные для продвижения страны
Московские экспортеры выбрали международные отраслевые мероприятия, которых хотели бы принять участие в следующем году. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
На выбор было предложено 229 зарубежных выставок. В их числе были мероприяти для представителей 11 отраслей, например, для IT-компаний, креативного бизнеса, производителей оборудования, электроники и продуктов питания. Также можно было предложить свои варианты.
По словам Сергуниной, самыми популярными направлениями для продвижения стали Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия и Казахстан.
«Интерес у брендов вызвали и страны Африки. По результатам опроса составят план деловых событий на 2026 год», — рассказала она.
Отмечается, что столичные власти возьмут на себя аренду площадки, застройку и оформление коллективного стенда Made in Moscow, а также организацию встреч с потенциальными партнёрами, расходы на различные услуги.
Ранее Сергунина рассказала, что проект «Московские сезоны в Пекине» получил престижную награду в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вопрос одного дня: Когда Роскомнадзор сможет разблокировать Roblox
- Ни норм, ни программ, ни эффекта: Хамзаев вскрыл проблемы рехабов в РФ
- Белоусов заявил, что в 2025 году был перевыполнен план комплектования ВС России
- Путин назвал главным результатом СВО возвращение Россией полного суверенитета
- Roblox выразил готовность к сотрудничеству с Роскомнадзором
- Белоусов: Планы НАТО предусматривают готовность к столкновению с РФ к 2030 году
- «Сразу много не бывает»: Зумеров призвали не ждать больших зарплат в кино
- «СМС на 25 миллиардов»: Чем грозит операторам перевод банковских уведомлений в МАХ
- Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%
- Новичков в кино призвали обучать на съемочной площадке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru