Московские экспортеры выбрали приоритетные для продвижения страны

На выбор было предложено 229 зарубежных выставок. В их числе были мероприяти для представителей 11 отраслей, например, для IT-компаний, креативного бизнеса, производителей оборудования, электроники и продуктов питания. Также можно было предложить свои варианты.

По словам Сергуниной, самыми популярными направлениями для продвижения стали Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия и Казахстан.

«Интерес у брендов вызвали и страны Африки. По результатам опроса составят план деловых событий на 2026 год», — рассказала она.

Отмечается, что столичные власти возьмут на себя аренду площадки, застройку и оформление коллективного стенда Made in Moscow, а также организацию встреч с потенциальными партнёрами, расходы на различные услуги.

Ранее Сергунина рассказала, что проект «Московские сезоны в Пекине» получил престижную награду в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».