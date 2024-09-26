Московские дорожники привели в порядок две магистрали в Донецке и Луганске
Дорожники Москвы отремонтировали две крупные магистрали в Луганске и Донецке.
Так, в Луганске на одной из самых оживленных дорог протяженностью около восьми километров обновили покрытие проезжей части, нанесли разметку, отремонтировали люки, обустроили тротуары. На магистрали оборудовали остановки общественного транспорта и систему освещения, а территорию озеленили. Кроме того, для безопасности водителей здесь были установлены делиниаторы с сигнальными столбиками и буферы безопасности. На тротуарах появились лавочки, парковые качели, фонари, также в городе проложили велодорожку из центра к спальным районам и оборудовали три велопарковки.
Годом ранее дорожники реализовали подобный проект благоустройства на другой центральной улице Луганска. На площади 37,1 гектара были заменены инженерные сети, покрытие тротуаров и проезжей части, обновлены организация дорожного движения и остановки общественного транспорта, оборудованы детские и спортивные площадки.
При этом в Донецке столичные специалисты провели работы на одной из центральных улиц, проходящей через два района, протяженностью около шести километров. Здесь находится главное городское лечебное учреждение города, сейчас ведется его восстановление. На улице отремонтировали проезжую часть, тротуары, заменили светофоры, трансбарьерные и пешеходные ограждения. Также здесь установили остановки, смонтировали систему освещения, расширили одну зону парковки и оборудовали три новые. Дорожники создали небольшие зоны отдыха в окружении цветников, позже специалисты высадят деревья и кустарники.
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