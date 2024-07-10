«Московская техническая школа» запустила более 50 курсов с начала 2024 года
На базе «Московской технической школы» с начала 2024 года было запущено более 50 курсов. На данный момент, среди прочего, доступны модули в области искусственного интеллекта, аддитивных технологий, микроэлектроники и робототехники, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В Москве реализуются различные программы и проекты по повышению качества образования и профессиональной подготовки уже работающих специалистов. Так, сегодня в рамках «Московской технической школы» промышленникам доступно уже более 200 курсов по четырем специальным и десяти общим модулям», – заявил он.
Как сообщал Собянин, в «Московской технической школе» запустили направление «Информационная безопасность», которое стало десятым общим модулем образовательного проекта. При этом защита данных становится все более актуальной в условиях растущей цифровизации производства.
«В рамках юбилейного направления промышленники будут повышать компетенции в области информационной безопасности на курсах, мастер-классах, вебинарах и других специальных мероприятиях. Полученные знания позволят обеспечить надежную защиту корпоративных ресурсов», – пояснил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В разработке нового направления приняли участие специалисты НИЯУ МИФИ, Финансового университета, МГТУ им. Н.Э. Баумана, АО «Инфовотч», АО «Позитив Текнолоджис» и ряда других университетов и предприятий столицы.
С 2021 года правительство Москвы совместно с ведущими техническими вузами и компаниями развивает проект «Московская техническая школа», который призван решить вопрос дефицита кадров и повысить квалификацию сотрудников.
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