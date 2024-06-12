«Московская техническая школа» проведет день реверс-инжиниринга для промышленников

Образовательный проект Правительства столицы «Московская техническая школа» («МТШ») совместно академией аддитивных технологий «Цифра Цифра» и научно-производственным объединением «3D-интеграция» проведут день реверс-инжиниринга, рассказала замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова.

На встрече, которая состоится 17 июня, пройдут мастер-классы, обсуждения господдержки и различных образовательных программ. Ведущие эксперты отрасли расскажут об этапах процесса обратного проектирования. Посетить встречу может любой желающих, зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

По словам генерального директора академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарьи Дмитриевой, мероприятие станет местом встречи ведущих представителей сферы и практиков. Концепция встречи охватит широкие и узкоспециализированные решения по внедрению реверс-инжиниринга на производстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры.

