«Московская техническая школа» открыла два новых курса по беспилотному транспорту
Ещё два новых учебных курса по беспилотному транспорту появились в «Московской технической школе». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, их подготовили специалисты Передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии Московского физико-технического института.
««Московская техническая школа» сегодня предлагает столичным промышленникам 22 курса по направлению «Беспилотный транспорт». Этот список продолжает динамично расти», – отметил Гарбузов.
Он также рассказал, что на базе индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который стал научно-производственной площадкой, объединяющей ведущих разработчиков и создателей беспилотников и цифровых геоинформационных платформ.
Один из новых курсов называется «Системы автоматического управления БВС». Он посвящен особенностям систем автоматического управления летательными аппаратами различного типа. Второй под названием «Пилотажно-навигационные системы БВС, методики их испытаний, позволит инженерам изучить состав пилотажно-навигационных систем, устанавливаемых на беспилотных воздушных судах.
Как рассказал замдиректора по образовательной деятельности Передовой инженерной школы радиолокации радионавигации и программной инженерии Московского физико-технического института Александр Воеводенко в рамках курса особое внимание уделили порядку выполнения послеполетной обработки материалов испытаний и методам оценивания основных характеристик пилотажно-навигационных систем.
«Московская техническая школа», созданная в 2021 году, предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. С её помощью инженеры повышают квалификацию в работе с инновационными производственными технологиями. Им доступно более 200 курсов. Обучение в «МТШ» прошли уже более 2,7 тысячи специалистов.
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