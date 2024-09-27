Московская сеть детских магазинов отправила гуманитарные грузы в Курскую область

Крупнейшая сеть детских магазинов при содействии правительства Москвы направила гуманитарную помощь жителям Курской области — свыше 65 тысяч товаров.

На приграничные территории отправили по 7,5 тысячи упаковок пеленок и памперсов, по 3,5 тысячи детских бутылочек, сосок, мыла, а также более 40 тысяч детских комбинезонов, кофт, рубашек, ползунков. Семьи из Курской области получат помощь безвозмездно.

Москва одной из первых подключилась к помощи населению приграничных регионов. Горожане и предприниматели с помощью волонтеров и благотворительных фондов оказывают финансовую поддержку и собирают гуманитарные грузы. Так, победитель гастрономического конкурса в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» передал пять миллионов рублей. Кроме того, торговые сети оказывают ежедневную поддержку пострадавшим областям, помогая с размещением эвакуированных работников, обеспечивая работу продуктовых магазинов и собирая гуманитарные грузы. В свою очередь, маркетплейсы доставляют еду и необходимые вещи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьМосква

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