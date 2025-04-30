Москомэкспертиза согласовала ремонт восьми жилых домов в Солнцеве
Проекты капитальных ремонтов в многоквартирных домах на улицах Щорса, Авиаторов и Родниковой в московском районе Солнцево были согласованы городом. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Мосгосэкспертиза согласовала проекты капитальных ремонтов восьми жилых домов в районе Солнцево. Все здания построены в 1970–1980-х годах. В зависимости от проекта, работы коснутся как помещений, так и фасадов домов», – отметил он.
В согласованном плане планируются изменения в 16-этажном доме на улице Авиаторов, по адресу дом №6, корпус 2. Он был введен в эксплуатацию в 1980-м году. Здесь проведут целый ряд работ: расчистят и покрасят фасад, заделают в нем трещины, а цоколь облицуют новой плиткой. Также по всему объекту отреставрируют балконы, лоджии и подъезды.
Несколько другие планы у строителей на 17-этажный дом №4, корпус 2 на улице Щорса. Ему поменяют системы электроснабжения, гидроизоляцию и кровлю. Также будет отремонтирована крыша.
В список домов на капремонт еще попали дом №4, корпус 5 на Родниковой улице, дом №1 на Солнцевском проспекте, первые корпуса домов №13 и №23, а также дом №19, корпус 2 на той же улице. В этих зданиях проведут только локальные восстановительные работы и обновят системы канализации, водо- и электроснабжения.
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