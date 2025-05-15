«Мосинжпроект» украсил тематическими баннерами 17 стройплощадок в Москве ко Дню Победы

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Мосинжпроект» оформил тематическими баннерами 17 стройплощадок в Москве. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Растяжки с архивными фотографиями на ограждениях строительных площадок поздравляют жителей и гостей города с Днем Победы и отражают вклад метростроителей в разгром немецко-фашистских захватчиков в 1941–1945 годах. Помимо станций Троицкой линии, а также Рублёво-Архангельского и Бирюлёвского радиусов, баннеры размещены на ограждениях стройки Национального космического центра в Филёвской пойме и городского вокзала Лианозово на севере столицы, где ведется интеграция одноименных станции Люблинско-Дмитровской линии метро и платформы МЦД-1», – рассказал Максим Гаман.

Для растяжек были отобраны уникальные фотокадры и факты о специалистах Мосметростроя времен Великой Отечественной войны. Строительство метрополитена не прекращалось и в тяжелое для страны время. В период с 1941 по 1945 год в Москве были открыты семь станций: «Новокузнецкая», «Павелецкая» «Автозаводская» (Замоскворецкая линия), «Бауманская», «Электрозаводская», «Семёновская» «Партизанская» (Арбатско-Покровский радиус).

Силами метростроевцев возводились защитные рубежи на Валдае, Можайская линия обороны, командные пункты, система бункеров в Поволжье, убежища в Кремле, узлы связи для Москвы и Министерства обороны. Привлеченные к созданию ленинградского метро строители приняли активное участие в создании «Дороги жизни» на Ладожском озере и «Дороги Победы». По итогам войны 53 метростроевца удостоены звания Героя Советского Союза.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

