«Мосинжпроект» украсил тематическими баннерами 17 стройплощадок в Москве ко Дню Победы
В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Мосинжпроект» оформил тематическими баннерами 17 стройплощадок в Москве. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
«Растяжки с архивными фотографиями на ограждениях строительных площадок поздравляют жителей и гостей города с Днем Победы и отражают вклад метростроителей в разгром немецко-фашистских захватчиков в 1941–1945 годах. Помимо станций Троицкой линии, а также Рублёво-Архангельского и Бирюлёвского радиусов, баннеры размещены на ограждениях стройки Национального космического центра в Филёвской пойме и городского вокзала Лианозово на севере столицы, где ведется интеграция одноименных станции Люблинско-Дмитровской линии метро и платформы МЦД-1», – рассказал Максим Гаман.
Для растяжек были отобраны уникальные фотокадры и факты о специалистах Мосметростроя времен Великой Отечественной войны. Строительство метрополитена не прекращалось и в тяжелое для страны время. В период с 1941 по 1945 год в Москве были открыты семь станций: «Новокузнецкая», «Павелецкая» «Автозаводская» (Замоскворецкая линия), «Бауманская», «Электрозаводская», «Семёновская» «Партизанская» (Арбатско-Покровский радиус).
Силами метростроевцев возводились защитные рубежи на Валдае, Можайская линия обороны, командные пункты, система бункеров в Поволжье, убежища в Кремле, узлы связи для Москвы и Министерства обороны. Привлеченные к созданию ленинградского метро строители приняли активное участие в создании «Дороги жизни» на Ладожском озере и «Дороги Победы». По итогам войны 53 метростроевца удостоены звания Героя Советского Союза.
«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работников дочерней компании «Эксмо» задержали за пропаганду ЛГБТ
- В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов
- Депутат Миронов уверен, что Зеленский не хочет мира
- Политолог Дудчак объяснил разницу переговоров в Стамбуле три года спустя
- Галактионова назвала премию им. Лихачева музейным «Оскаром»
- Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации России в Стамбуле
- Трамп заявил, что подумает над третьим сроком
- СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия - НАТО
- Трамп исключил урегулирование российско-украинского конфликта до встречи с Путиным
- В Москве откроется Центральный музей российского казачества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru