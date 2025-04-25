«Мосинжпроект» представил лучшее решение в области ТИМ по версии премии Proestate Awards 2024

Победителем в номинации «Лучшее ТИМ-решение» премии Proestate Awards 2024 стал проект Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции метро «Пыхтино» до станции метро «Аэропорт Внуково». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Технологии информационного моделирования (ТИМ) – это программные решения для создания сложных трехмерных цифровых моделей зданий и инфраструктурных проектов. Они включают в себя не только трехмерный макет здания, но и весь спектр важных при строительстве объекта данных.

«Формирование цифровой информационной модели (ЦИМ) участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена позволило оптимизировать сроки строительства и в целом повысить качество выполнения работ. В рамках проекта ТИМ-специалисты «Мосинжпроекта» разработали собственные цифровые сервисы, применяемые на строительной площадке, а также адаптировали существующие на рынке программные решения. В результате чего был обеспечен своевременный пуск объекта», – отметил Сергей Жуков.

По словам первого заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект» Рустама Черкесова, благодаря примененным технологиям удалось связать между собой все инженерные системы, выйти на высокий уровень детализации рабочей документации, а также оперативно внести корректировки по результатам авторского надзора.

«На всех циклах реализации проекта применялась Bi-аналитика, позволяющая сократить количество коллизий, а также модуль ФОТО 360 для возможности отслеживания динамики работ», – подчеркнул Рустам Черкесов.

Proestate Awards 2024 – первая международная премия в сфере девелопмента, которая освещает текущую ситуацию на рынке, привлекая к участию сильнейших экспертов. «Мосинжпроект» участвует в ней с 2019 года и неоднократно становился победителем. Среди отмеченных экспертным жюри объектов: Большая спортивная арена «Лужники», парк и концертный зал «Зарядье», участок Некрасовской линии метро между станциями «Нижегородская» и «Косино» и другие.

Организатором премии Proestate Awards 2024 выступил Оргкомитет международного инвестиционного форума PROESTATE при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Ассоциации инвесторов Москвы.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.







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