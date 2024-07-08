«Мосинжпроект» представил инновационное приложение для оперативного сбора данных со строительных площадок

Специалисты компании «Мосинжпроект» создали приложение МИП.Ресурс, разработанное с целью оперативного сбора данных по объемам выполненных работ и численности персонала на строительных площадках. Инновацию продемонстрировали на встрече в рамках форума «Высшей лиги проектного контроля», спикерами и слушателями которого стали представители холдинга и других инжиниринговых, промышленных предприятий, а также организаций, занятых управлением проектами и портфелями проектов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мосинжпроект».

Форум «Высшей лиги проектного контроля», состоявшийся 3 июля, где «Мосинжпроект» выступил организатором и партнёром, собрал представителей крупнейших компаний страны. Мероприятие было посвящено методам и средствам повышения производительности в строительных проектах со стороны заказчика, EPC-подрядчика, проектного института.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Компания выступила организатором и партнером форума.

Разработка специалистов департамента проектного контроля «Мосинжпроекта» стала одним из инструментов цифрового офиса наравне с аналитическими интерактивными панелями управления – дашбордами, внедренными во все функциональные блоки компании в 2022 году. Формируемое приложение способствует консолидации информации в едином информационном пространстве и визуализации данных для оперативного принятия управленческих решений, поскольку позволяет в режиме онлайн получать данные о привлеченном персонале, выполненных объемах работ. Вся информация отражается в реальном времени на дашборде предприятия. Система МИП.Ресурс обеспечивает полную прозрачность процессов управления и принятия решений при реализации строительного проекта.

Пользоваться приложением удобно благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Так, процедура верификации данных контролируема и прозрачна для всех участников. После создания отчета руководитель получает уведомление на смартфон и после проверки может сразу же подтвердить данные или вернуть отчет исполнителю на доработку.

Вся информация из приложения автоматически направляется в корпоративное хранилище данных, исключая возможность искажения данных и влияния человеческого фактора на формирование отчета. МИП.Ресурс успешно прошел пилотное тестирование и в настоящее время внедряется в рабочие процессы «Мосинжпроекта».

Сейчас приложение доступно в режиме тестового использования на внутрикорпоративных ресурсах компании «Мосинжпроект». В дальнейшем его предложат к использованию и подрядчикам холдинга.

За годы работы специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 км линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

При проектировании и строительстве в холдинге применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Специалисты «Мосинжпроекта» внедряют в производственные процессы собственные разработки, в том числе в области технологий информационного моделирования.









АО «Мосинжпроект» LjN8K7Mpm

