«Мосинжпроект» победил в двух номинациях независимой премии Green Property Awards 2025

Холдинг «Мосинжпроект» признали лучшей инжиниринговой компанией года по версии независимой премии Green Property Awards 2025. Кроме того, участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Тютчевской», реализованный специалистами «Мосинжпроекта», отметили дипломом победителя в номинации «Объект транспортной инфраструктуры». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Мы лидируем на строительном рынке Москвы, являемся одной из крупнейших инжиниринговых компаний России, входим в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. При реализации всех проектов наши специалисты соблюдают высокие стандарты качества работ, предпринимают меры по охране окружающей среды, обеспечивают условия промышленной безопасности, внедряют в производственные процессы инновационные технологии. У холдинга есть собственная экологическая программа, во всех офисах группы компаний предпринимаются “зеленые” инициативы и акции. “Мосинжпроект” не первый год отмечается экспертами независимой премии, что говорит о стабильной приверженности принципам природоохраны», – подчеркнул Максим Гаман.

По его словам, большое внимание в «Мосинжпроекте» уделяется раздельному сбору отходов, их переработке и правильной утилизации. В обязательном порядке на всех площадках строительства выполняется комплекс мер по минимизации ущерба биоресурсам, а также проводится благоустройство и озеленение территорий.

В номинации «Объект транспортной инфраструктуры» жюри премии отдало предпочтение проекту участка Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Тютчевской», благодаря которому значительно снизилась нагрузка на Сокольнической и Солнцевской линиях метрополитена. Ввод объекта в эксплуатацию повысил уровень транспортного обслуживания жителей районов Обручевский, Ломоносовский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, поселение Мосрентген. Появилась скоростная беспересадочная связь между Новомосковским и Юго-Западным округами столицы. Сократился трафик на Калужском и Коммунарском шоссе, Ленинском проспекте и МКАД. Прилегающие к строительным площадкам территории благоустроили – создали новые общественные пространства для прогулок и отдыха. Их общая площадь превысила 320 тысяч метров.

На самом участке линии метрополитена реализованы передовые технологии, повышающие безопасность и комфорт пассажиров, а также помогающие в работе машинистам поездов. Например, система «масса-пружина», подразумевающая использование на путях виброгасящих матов и технологии LVT (Low Vibration Track – путь пониженной вибрации), сокращает вибрации при движении, что делает поездки тише и мягче. Размещенные путевые датчики RFID-меток (радиочастотная идентификация) в автоматическом режиме определяют местонахождение поезда и помогают в выборе соответствующего скоростного режима. Также на станционных комплексах установлено оборудование для водо- и энергосбережения.

Премия Green Property Awards определяет лучшие объекты недвижимости, обладающие наиболее технологичными характеристиками, в которых сочетаются все требования, соответствующие высоким стандартам энергоэффективности, экологичности и долговечности для пользователей.

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, свыше 180 километров линий, возвели восемь новых электродепо и вагоноремонтный завод, еще пять депо реконструировали.





