Мосэнергосбыт наградил победителей премии «Золотая опора»

Мосэнергосбыт назвал победителей и призёров национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора» по итогам работы в 2024 году в Москве и Московской области. Церемония вручения наград самых надёжных потребителей электроэнергии в столичном регионе прошла 10 апреля в Национальном центре «Россия» и была приручена к 20-летию компании.

«Премия «Золотая опора» — это символ признания вашего вклада в создание надёжной основы для прогресса, технологической независимости и лидерства. В эпоху глобальных вызовов технологический суверенитет перестаёт быть абстрактным понятием – это наша общая ответственность», - отметил генеральный директор АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалёв.

По его словам, предприятия-победители продемонстрировали, как можно трансформировать критически важные отрасли, опираясь на собственные разработки и инновации.

Награда вручалась в семи номинациях. В топ самых надёжных потребителей электроэнергии вошли системообразующие предприятия из ключевых отраслей экономики и промышленности Московского региона. В их числе «Мосводоканал», Московский метрополитен, аэропорты «Шереметьево» и «Внуково».

