Многоквартирный дом по реновации возведут в столичном районе Новогиреево
Проект многоквартирного дома по программе реновации согласован на Федеративном проспекте, об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Проект предполагает возведение односекционного жилого здания на 161 квартиру. Общая площадь жилья в доме составит почти 10 тысяч квадратных метров. Строительство будет проходить на месте пятиэтажки 1967 года, включенной в программу реновации», – отметил он.
Новый дом возведут в районе с развитой инфраструктурой, неподалеку от станции метро «Новогиреево» и Терлецкого парка. Квартиры будут сразу готовыми к заселению, с чистовой отделкой. На первом этаже, помимо входной группы жилой секции, также расположатся помещения общественного назначения площадью 328 квадратных метров. В них, в том числе, будет работать информационный центр для участников программы реновации.
В коммерческих помещениях, придомовой территории и местах общего пользования жилых секций создадут безбарьерную среду для комфортного передвижения маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей. Также во дворе дома будет детская и спортивная площадки.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для быстрого строительства жилых домов, в том числе для программы реновации.
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