Многоквартирный дом для программы реновации построят на юго-востоке столицы

Согласован проект строительства жилого дома для программы реновации на юго-востоке Москвы, об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Многоквартирный дом возведут по адресу: улица Верхние Поля, земельный участок 17, положительное заключение государственной экспертизы на строительство получено.

«В районе Люблино построят четырехсекционный жилой дом переменной этажности для программы реновации. Новостройка запроектирована на месте двух домов 1960-х годов. В здании будет 271 квартира общей площадью более 19 тысяч квадратных метров», – рассказал Щербаков.

Согласно документации, в каждой секции запроектированы просторные вестибюли, колясочные и помещения консьержей. Квартиры сдадут с чистовой отделкой комнат, сантехникой и остекленными лоджиями. Часть квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. Также безбарьерную среду создадут в подъездах и на прилегающей к дому территории. На подземном этаже под всеми четырьмя секциями будет автостоянка, попасть в которую можно будет как по лестнице, так и на лифте. На первых этажах запланированы помещения общественного и коммерческого назначения. Территорию возле дома благоустроят и озеленят, там появятся игровая и спортивная площадки, а также зона тихого отдыха.

Отмечается, что новый дом построят в пешей доступности станция метро «Братиславская» и он впишется в инфраструктуру района. Поблизости от новостройки находятся школы, детские сады, поликлиники, учреждения культуры и магазины.

