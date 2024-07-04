МГИК определил порядок электронного голосования в столице

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) определила порядок электронного голосования на предстоящих выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома.

Уточняется, что столичным избирателям будут доступны все формы голосования. При этом, по словам зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, дистанционное голосование, которое сегодня предпочитает большинство горожан, теперь носит беззаявительный характер.

«Для того, чтобы предоставить человеку возможность проголосовать при помощи бумажного избирательного бюллетеня, необходимо создать условия. Именно для этого я и предлагаю установить заявительный порядок для такого голосования», – добавил он.

Подать заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня сможет любой избиратель столицы. Сделать это позволит специальная услуга, которая будет доступна на mos.ru и в территориальной избирательной комиссии. Прием заявлений на портале начнется за 45 дней, а в ТИКах – за 30 дней до выборов.

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году. Горожане будут выбирать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также проголосуют за муниципальных депутатов.

