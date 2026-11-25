С 18 по 25 ноября в Москве состоялся Международный совет по культурному наследию, который стал площадкой для диалога между российскими и зарубежными экспертами по реставрации, архитектуре и археологии.

Совет собрал экспертов из Перу, ЮАР, Филиппин, Малайзии, Китая, Сербии, Боснии и Герцеговины, Италии, Турции и Алжира. Главной темой для обсуждения стали столичные практики сохранения исторических памятников, инновационные методы реставрации и перспективы международного сотрудничества.

Участники ознакомились с российскими разработками на Международной выставке по архитектуре, реставрации, культуре и археологии «АРКА». Кроме того, гости Совета посетили архитектурный ансамбль ВДНХ, памятники московского Кремля, парк «Зарядье», Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, особняк Зинаиды Морозовой, а также музей-заповедник «Коломенское», где осмотрели воссозданный Дворец царя Алексея Михайлович.

Ключевым событием стала сессия «Наследие без границ», посвященная десятилетию восстановления международной аккредитации Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России. Специалисты обсуждали вопросы сохранения объектов ЮНЕСКО, научную реставрацию и участие нацкомитетов ИКОМОС в международных проектах.

В Доме приемов МИД России состоялись обсуждения проблем мегаполисов в сфере восстановления памятников и их интеграции в городскую среду и состоялся обмен опытом по вопросам сохранения исторических объектов.

Международный совет по культурному наследию проводится с 2015 года. Мероприятие прошло при содействии Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС), Департамента культурного наследия города Москвы и АНО «Московский центр международного сотрудничества».

