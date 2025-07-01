Мэр Москвы: Завершено строительство детского сада в Филимонковском районе
Строительство детского сада на 350 мест завершено в Филимонковском районе Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что здание войдет в состав школы № 2120.
«В нем оборудованы физкультурный и музыкальный залы, спальни, игровые и кружковые зоны, общественные пространства», — подчеркнул градоначальник.
Строение возвели из кирпича с высокой прочностью, звукоизоляцией и теплоемкостью. Для отделки применили экологичные и износостойкие материалы. В групповых помещениях на первом этаже здания оборудовали теплые полы, интерьеры оформили в бежево-фисташковой гамме, при этом на уличных площадках установили теневые навесы, спортивное и игровое оборудование. Кроме того, территорию детского сада озеленили и благоустроили.
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