Мэр Москвы: Завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро
Важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро завершили в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Как отметил градоначальник, были проведены масштабные работы по переборке тоннелей между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская».
«Это необходимо для включения станций “Шелепиха” и “Деловой центр”, ранее действовавших в составе БКЛ, в новый радиус», — написал Собянин.
Тоннели расширили с 6 до 10 метров для соединения двухпутных участков линии и обеспечения безопасного движения. Работы проводили в сложных геологических условиях, почти 350 м тоннеля проложил механизированный комплекс, свыше 330 м строителям пришлось прошли вручную. Всего было извлечено 34 тысячи кубометров грунта.
Следующим этапом работ станет объединение инженерных сетей и включение оборудования в автоматическую систему управления метро. Завершить их планируют осенью следующего года.
Рублево-Архангельская линия метро протянется почти на 28 км, от международного делового центра «Москва-Сити» до Красногорска. На ней появятся 12 станций, а также пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии.
