Мэр Москвы: Запуск высокоскоростных поездов в Петербург запланирован на 2028 год
Запуск первых высокоскоростных поездов из Москвы в Санкт-Петербург запланирован на 2028 год. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, обслуживать ВСМ будут высокоскоростные поезда «Белый кречет» вместимостью до 460 пассажирских мест, макет головного вагона которого представлен на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030».
Градоначальник отметил, что с производителем был заключён контрак на поставку 41 состава. При этом до конца 2030 года для ВСМ-1 будет произведено и поставлено 43 таких поезда.
«Максимальная скорость движения «Белого кречета» — 400 км/ч. Из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа 15 минут. До Твери — за 39 минут. Из Зеленограда до центра Москвы — за 14 минут», - написал Собянин.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что поезда между Москвой и Петербургом будут ходить по ВСМ с интервалом в 15 минут, сообщает RT.
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