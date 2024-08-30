Мэр Москвы: Запуск высокоскоростных поездов в Петербург запланирован на 2028 год

Запуск первых высокоскоростных поездов из Москвы в Санкт-Петербург запланирован на 2028 год. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, обслуживать ВСМ будут высокоскоростные поезда «Белый кречет» вместимостью до 460 пассажирских мест, макет головного вагона которого представлен на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030».

Градоначальник отметил, что с производителем был заключён контрак на поставку 41 состава. При этом до конца 2030 года для ВСМ-1 будет произведено и поставлено 43 таких поезда.

«Максимальная скорость движения «Белого кречета» — 400 км/ч. Из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа 15 минут. До Твери — за 39 минут. Из Зеленограда до центра Москвы — за 14 минут», - написал Собянин.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что поезда между Москвой и Петербургом будут ходить по ВСМ с интервалом в 15 минут, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм РЖД
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