Ефимов: В Москве четыре вокзала станут пересадками на высокоскоростной магистрали

С поездов Первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) между двумя столицами можно будет пересесть на станции московского метро и МЦД, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В границах города появятся четыре остановочных пункта, с которых станет комфортнее и быстрее осуществлять пересадку на некоторые станции метро и МЦД на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково», - сказал Ефимов.

По его словам, протяженность ВСМ-1 в черте Москвы составит 25,2 км.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, запуск ВСМ-1 существенно сократит путь до центра Москвы от Зеленограда и Твери, и позволит разгрузить аэропорты.

«С запуском ВСМ-1 добраться из Зеленограда в центр Москвы можно будет всего за 14 минут, а из Твери – за 39 минут», - сказал Ликсутов,

Первой остановкой первой высокоскоростной магистрали на пути из Санкт-Петербурга в Москву будет станция Крюково, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Новый вокзал Крюково в Зеленограде будет не только конечной станцией для МЦД-3 на севере, но и первым остановочным пунктом ВСМ-1 в столице на пути из Санкт-Петербурга. Сама станция Крюково является настоящим автобусным хабом», - отметила Княжевская.

Со своей стороны первый заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев отметил, что транспортно-пересадочные узлы на станциях позволят не только обеспечить комфорт пассажиров, но и органично свяжут между собой городские территории.

После строительства ВСМ-1 Москву и Санкт-Петербург свяжут высокоскоростные поезда. Четырьмя остановками ВСМ-1 на территории Москвы станут Ленинградский вокзал, Петровско-Разумовская, Рижская и Крюково. С них можно будет пересесть на четыре ветки МЦД и линии метро.

