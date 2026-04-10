Мэр Москвы: В Щербинке открылся новый детский сад

Новый детский сад появился в районе Щербинка в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об этом он написал в своем канале в Мах.

Учреждение стало 170-м объектом образования ТиНАО, возведенным после присоединения новых округов в 2012 году.

«Детский сад построили в рамках АИП в квартале Южный, д.12 — недалеко от станции МЦД-2 Остафьево. Он стал частью школы №2122 им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова», - рассказал мэр.

В здании организована комфортная и безопасная образовательная среда для 150 воспитанников. Обучение проводится по программе «От рождения до школы», ребята участвуют в городских мероприятиях, спортивных соревнованиях, творческих фестивалях, могут посещать кружки и секции.

Как отметил Собянин, в Щербинке насчитывается более 135 тысяч жителей. В последние годы в районе появились: МГВ Щербинка МЦД-2 и Остафьево МЦД-2; магистрали Воскресенское-Каракашево-Щербинка и Варшавское шоссе-Андреевское-Яковлево, дублер Остафьевского шоссе; подстанция скорой помощи; поликлиника; пожарное депо; девять школ и восемь детсадов. Кроме того, в районе открыли ледовую арену, здание ОВД и водовод от Калужского до Варшавского шоссе, модернизировали две поликлиники, дом культуры «Десна», плотину на одноименной реке в поселке Фабрики им. 1 Мая. Также были приведены в порядок парк Липки, зоны отдыха и дворы.

Мэр напомнил, что в программу реновации включено 60 домов, в новые квартиры переедут около 5,2 тысячи человек. Один жилой комплекс передан под заселение, строятся еще два, один - проектируется.

