Мэр Москвы: Усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Усадьбе Кусково, одной из старейших в Москве, исполнилось 310 лет. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, усадьба — архитектурно-парковый ансамбль XVIII века и единственный в России специализированный музей керамики. Территория бывшего имения графов Шереметевых сформировалась в 1750–1770 годы, она разделилась на запрудную и центральную части и английский пейзажный парк «Гай». Наиболее полно сохранилась часть с мраморной скульптурой, обелиском, колонной, прудами и каналами, основными архитектурными памятниками.

Собянин указал, что столица старается сохранить наследие, и в последние годы в усадьбе ведут комплексную реставрацию.

«Уже обновили регулярный парк, фасады дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон “Грот”, обелиск, колонны со статуей Минервы. В 2022 году завершились реабилитация и благоустройство лесопарка. Сейчас идут работы в Швейцарском домике», — подчеркнул мэр.

Усадьба Кусково открыта для посетителей как музей с 1919 года, в ней проходят выставки, акции и фестивали, которые ежегодно посещают более 1 млн человек. На 9 августа здесь запланированы праздничные мероприятия. Гостей ожидают лекция об утраченных архитектурных памятниках и сохранившихся редких предметах, бесплатная экскурсия, выставка уникальных фотографий усадьбы 1883 года.

