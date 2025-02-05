Мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка
В Троицком административном округе Москвы открыли автомобильную дорогу от Дальней улицы до Промышленной, ее возвели в южной части Троицка рамках одного из этапов развития его улично-дорожной сети. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что в ходе работ была расширена проезжая часть существующих улиц, организованы выезды из жилых кварталов, переустроены свыше 10 км инженерных коммуникаций, оборудованы тротуары, установлены восемь светофоров и столько же остановочных павильонов для городского транспорта. Прилегающая территория была благоустроена.
По словам Собянина, в ТиНАО появилось около 4,5 км новых дорог. В Троицке предусмотрено несколько этапов дорожно-строительных работ. В планах – возведение и реконструкция городских улиц с обустройством новых выездов на Калужское шоссе.
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