Мэр Москвы сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова
В городской клинической больнице (ГКБ) № 1 имени Н.И. Пирогова после ремонта открылись две рентген-операционные. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, за счет этого увеличились возможности высокотехнологичных рентген-хирургических и гибридных вмешательств. Собянин отметил, что московские специалисты проводят более 100 тысяч высокотехнологичных операций каждый год. Это стало возможно благодаря оснащению стационаров современным оборудованием — МРТ, КТ, ангиографам и другому.
В частности, в ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава при помощи высокотехнологичного робота-ортопеда. Он создает 3D-реконструкции операций на суставах. Разработка плана и само хирургическое вмешательство занимают около часа. Благодаря такому методу быстрее проходит восстановление пациента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru