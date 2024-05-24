Мэр Москвы сообщил о планах продвижения столичных брендов

Правительство Москвы сформировало уникальную линейку инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Бизнесменам города предоставляют в том числе льготные кредиты, гарантии, гранты, помощь в подборе площадок, обучение. В 2023 году около 5 тысяч малых и средних предприятий получили поддержку в объеме 34,2 млрд рублей.

Москва одной из первых в РФ реализовала региональные программы льготного кредитования. Всего в столице действует шесть программ: на инвестиционные цели, для начинающих предпринимателей, под залог интеллектуальной собственности и венчурные кредиты, льготные кредиты до 30 млн рублей и онлайн-займы до 5 млн рублей.

Кроме того, для производителей и дистрибьюторов, которые реализуют продукцию на условиях отсрочки платежа, действует программа льготного факторинга. Бизнесмены уже заключили свыше 940 договоров факторинга на сумму более 54,8 млрд рублей.

В столице доступна гарантийная поддержка от Фонда содействия кредитованию малого бизнеса, которая позволяет предпринимателям получить кредит на более выгодных условиях. Бизнесмены могут получить поручительство фонда при нехватке залогового обеспечения, банковской гарантии, аккредитива, лизинга, факторинга. В прошлом году мерой воспользовались свыше 2,7 тысячи предпринимателей.

Кроме того, для продвижения региональных брендов в городе запустили программу «Сделано в Москве». Столичную продукция предлагают на маркетплейсах, в торговых сетях, внутри России и за рубежом. Так, в феврале был открыт первый флагманский магазин в инновационном кластере «Ломоносов», где можно купить товары московских производителей. Также бренды столицы участвуют в различных отраслевых выставках и ярмарках.

Как ожидается, в результате реализации Стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций Москва станет местом концентрации и развития технологий, которые обеспечивают мировое лидерство в критически важных отраслях.

