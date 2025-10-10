Мэр Москвы рассказал об услугах Единого центра поддержки участников СВО

Свыше 400 тысяч услуг оказали участникам специальной военной операции и членам их семей в Едином центре поддержки в Москве с момента его открытия. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Центр, расположенный в Береговом проезде, предлагает «комплексное сопровождение, направленное на скорейшую адаптацию и социализацию» бывших военных и решение вопросов членов семей бойцов. В организации оказывают юридическую помощь, содействуют в решении проблем реабилитации и протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации, адаптации жилья. Также здесь выдают направления на диспансеризацию, оказывают психологическую поддержку, обучают и помогают в трудоустройстве, ведут занятия адаптивным спортом и культурные мероприятия, предоставляют региональные меры поддержки.

Особое внимание уделяют детям. Им доступно в том числе внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное питание и освобождение от оплаты продленки в школах, упрощенный порядок выплат. Кроме того, с 2023 года свыше 1,6 тысячи подростков из семей бойцов СВО получили первый опыт работы в рамках летнего профориентационного проекта «Стажировки».

Президент Владимир Путин высоко оценил работу столичного центра, опыт организации лег в основу проектов в регионах РФ.

