Мэр Москвы рассказал об услугах Единого центра поддержки участников СВО
Свыше 400 тысяч услуг оказали участникам специальной военной операции и членам их семей в Едином центре поддержки в Москве с момента его открытия. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Центр, расположенный в Береговом проезде, предлагает «комплексное сопровождение, направленное на скорейшую адаптацию и социализацию» бывших военных и решение вопросов членов семей бойцов. В организации оказывают юридическую помощь, содействуют в решении проблем реабилитации и протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации, адаптации жилья. Также здесь выдают направления на диспансеризацию, оказывают психологическую поддержку, обучают и помогают в трудоустройстве, ведут занятия адаптивным спортом и культурные мероприятия, предоставляют региональные меры поддержки.
Особое внимание уделяют детям. Им доступно в том числе внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное питание и освобождение от оплаты продленки в школах, упрощенный порядок выплат. Кроме того, с 2023 года свыше 1,6 тысячи подростков из семей бойцов СВО получили первый опыт работы в рамках летнего профориентационного проекта «Стажировки».
Президент Владимир Путин высоко оценил работу столичного центра, опыт организации лег в основу проектов в регионах РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иркутский авиазавод построил первый опытный образец Як-130М
- Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
- Япония отправит в Литву саперов для обучения украинских военных
- Над Черным морем сбили девять украинских дронов
- Блэкаут и коллапс: Киев остался без света после угрозы Зеленского России
- Конгресс Перу утвердил импичмент президента Болуарте
- В Новосибирске завели дело после наезда авто на остановку с людьми
- Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования
- Над Россией уничтожили 23 украинских беспилотника
- Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru