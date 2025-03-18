Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции будущей станции «Народное Ополчение»

Власти утвердили визуальную концепцию новой станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, детали и колористические решения объекта будут напоминать оформление первых станций метро.

«Так, вдоль платформы расположат два ряда колонн со встроенной подсветкой, образующих своды. Похожий прием можно увидеть на “Кропоткинской”, построенной еще в 1935 году», – написал мэр.

В дизайне будут преобладать серые и красные оттенки. Для отделки выберут материалы отечественного производства.

Собянин уточнил, что «Народное Ополчение» - станция неглубокого заложения с двумя вестибюлями и выходами на улицу Демьяна Бедного и к проспекту Маршала Жукова. Южный вестибюль будет соединен пересадкой с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро. Готовность объекта составляет уже 55%.

